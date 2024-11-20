استمرار سقوط الأمطار في الإسكندرية برابع أيام نوة المكنسة (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار متفرقة تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع استمرار تأثير نوة المكنسة على المدينة الساحلية، وتركزت الأمطار في عدد من المناطق الحيوية، مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة للتعامل مع أي تداعيات.

مناطق سقوط الأمطار في الإسكندرية اليوم

وفقًا لتقارير غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم فقد شملت الأمطار عدة مناطق أبرزها:

شرق الإسكندرية «سيدي بشر، ميامي، المندرة»

وسط الإسكندرية «محطة الرمل، الإبراهيمية»

غرب الإسكندرية «الدخيلة، العامرية»

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية. ويشمل ذلك:

تكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه بشكل فوري.

مراقبة بيارات الصرف الصحي وضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات المياه المتزايدة.

الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة المتاحة على مدار الساعة.

تأثير نوة المكنسة

تعد نوة المكنسة واحدة من النوات الشتوية التي تؤثر على الإسكندرية سنويًا، إذ تتصف بسقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة، ومن المتوقع استمرار تأثيرها خلال الأيام المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.