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«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلم على مسابقات 3 وظائف بوزارة النقل

كتب:

ماهر هنداوي
07:41 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
صالح الشيخ

صالح الشيخ

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لشغل وظائف في 3 جهات تابعة لوزارة النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة التظلم كالتالي:

- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- مسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

- مسابقة لتعيين 96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق في عدة تخصصات، و5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.