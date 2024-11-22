نتيجة تظلمات مسابقة التعيين 2024 بجهات وزارة النقل بالخطوات.. ظهرت الآن

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة تظلمات مسابقة التعيين 2024 بجهات وزارة النقل، وهي الهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والهيئة القومية للأنفاق.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة التظلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية، مشددا على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، للحصول على النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة التظلم

- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هــنا.

- الضغط على زر «استعلام».

- كتابة الرقم القومي المدون ببطاقة تحقيق الشخصية.

- كتابة رقم التقديم.

- الضغط على زر «استعلام» حيث تظهر النتيجة متضمنة موقف المتقدم سواء بقبول التظلم أو رفضه.

كيفية الحصول على رقم الطلب حال فقدانه

حول كيفية الحصول على رقم الطلب حال فقدانه، أوضح جهاز «التنظيم والإدارة»، أنه يمكن طلب الحصول على رقم الاستعلام من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني (ejobs2@caoa.gov.eg)، مع تحديد المسابقة والوظيفة المتقدم لها، وإرسال صورة البطاقة وجه وظهر، حتى يتسنى للمختصين إرسال رقم الاستعلام.