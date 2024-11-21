رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة وظائف معلم مساعد لغة عربية.. والتظلمات غدا

كتب:

ماهر هنداوي
07:23 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
الدكتور صالح الشيخ

الدكتور صالح الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلم بدءاً من غد الموافق 22 نوفمبر ولمدة أسبوعين.

مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم

وكان الجهاز قد أعلن في 28 أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي، ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 13 نوفمبر الجاري.

اقرأ المزيد:

رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم

قرار حكومي بالموافقة على مسابقات جديدة لشغل وظيفة معلم مساعد ممن سبق لهم التدريس

استئناف مراحل مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024 بعد تسلم النتيجة

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل

أقل من 24 ساعة.. آخر موعد للتقديم على وظيفة معلم مساعد 2024

آخر موعد للتقديم في وظيفة معلم مساعد.. يتبقى 5 أيام
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.