باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تأخرت في أمر اعتقال نتنياهو وجالانت

قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة عن إصدار أمر اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأنه من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها.

مذكرة اعتقال نتنياهو

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات وبالتالي أصدرت مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وهذا شيء مهم ويفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عملا دقيقا وجاء بأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة.

قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم

وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها وجوبًا تنفيذ ذلك القرار وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».