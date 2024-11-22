حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في مثلث دير ميماس جنوبي لبنان

قصف حزب الله، بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس جنوبي لبنان، وهاجم بمسيرات انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام بالجنوب، حسبما أكدت «القاهرة الإخبارية».

وأكد حزب الله منذ قليل، أنه قصف للمرة السادسة تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، واستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في تلة أرميس غرب بلدة شمع برشقة صاروخية.

غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدتي الخيام وكوثرية السياد جنوب لبنان، وحدثت غارتان على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى تسجيل 134 غارة جوية وقصف إسرائيلي بعموم لبنان خلال آخر 24 ساعة.