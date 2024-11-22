حدث ليلا.. سقوط نتنياهو دوليا وأوروبا تجهز زنزانته.. اكتئاب في تل أبيب وصواريخ حزب الله تدك حيفا وبوتين يجهز النووي

شهد العالم خلال الساعات الماضية من الليل العديد من الأحداث والتطورات المهمة في الصراع بالشرق الأوسط أو أوروبا، إذ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، كما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمريكا والغرب بشأن التطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، صدور أمر اعتقال ضد «نتنياهو» ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وأكد المحكمة أن هناك ما يكفي من الأدلة لإدانتهما بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

دول تعلن تنفيذ قرار الجنائية الدولية

كما أعلنت العديد من الدول، أبرزها هولندا وسويسرا وكندا وإيطاليا وآيرلندا، اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في حال وصوله إلى أراضيهم، مؤكدين تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو: لن يمنعني القرار عن مواصلة الحرب

وعلق بنيامين نتنياهو على قرار اعتقاله قائلًا: «قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضدي لن يمنعني عن مواصلة الحرب، والمحكمة تحولت إلى أداة سياسية ولا قرار سيغير الحقائق على الأرض».

سقوط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 29 جنديًا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة، كما أعلن عن مقتل عدد من الجنود نتيجة المعارك المستمرة جنوبي لبنان.

حزب الله يقصف حيفا

وقصف حزب الله اللبناني حيفا بصواريخ أدت إلى دخول أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي إلى الملاجئ، كما كشف حزب الله عن كمين نصبه لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان أثناء دخول القوة الإسرائيلية إلى البلدة.

كما أعلن حزب الله اللبناني قصفه لأول مرة قاعدة جوية عسكرية جنوبي إسرائيل، على بعد قرابة 150 كيلومتر من الحدود مع لبنان.

تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين إذ ارتفع استهلاك الأدوية النفسية بين الإسرائيليين، كما يعاني الأطفال والمراهقين من أعراض مثل القلق، الاكتئاب، الشعور بالانفصال، وغياب الروتين.

25 شهيدًا في لبنان سقطوا بسبب هجمات الاحتلال

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 25 شهيدًا سقطوا في هجمات الاحتلال أمس ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 3583 منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وقال محافظ بعلبك، إن 47 شهيدًا و22 جريحًا سقطوا وعدد من المفقودين جراء غارات الاحتلال على بلدات قضاء بعلبك شرق لبنان.

وفي مفاوضات الحرب بين لبنان وإسرائيل، قلال إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مستمرة وتسير بالاتجاه الصحيح لكن بعض النقاط تتطلب مزيدًا من العمل.

«بوتين» يهدد من جديد

وفيما يتعلق بالتطور الخطير للحرب الروسية الأوكرنية، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والدول الغربية، وقال إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا تجريبيًا على موقع عسكري في مدينة دنيبرو الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لها الحق في ضرب الدول الغربية التي زوَّدت كييف بالأسلحة المستخدمة ضد أهداف روسية، في وقت، تؤكد موسكو أن الرد النووي نتيجة التطورات الأخيرة قادم في حال تعرضت الأراضي الروسية للاستهداف، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح: «تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة ضد أهداف في البلدان التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد أهداف روسية».

إصابة جنرال كوري شمالي كبير في الضربة الأوكرانية الأخيرة على منطقة كورسك

وقال مسؤولون غربيون، إن جنرال كوري شمالي كبير أصيب في الضربة الأوكرانية الأخيرة على منطقة كورسك الروسية، في وقت، تستمر فيه مزاعم واشنطن وكييف والدول الغربية بشأن مشاركة قوات من كوريا الشمالية في الحرب، بحسب صحيفة «وول ستريت» الأمريكية.

زعيم كوريا الشمالية يحذر من حرب نووية

واتهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الولايات المتحدة بتأجيج التوتر ويحذر من حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا أن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه قط مثل هذه المخاطر من الحرب النووية كما هو الحال الآن، كما هدد الزعيم الكوري الشمالي مرارًا وتكرارًا من نشوب حرب نووية كبرى.