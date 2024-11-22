رشقات صاروخية من جنوب لبنان ترعب إسرائيل

نجحت عناصر حزب الله المتواجدة في جنوب لبنان في شن هجمات متتالية على قوات الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية استهدفت تجمعات القوات العسكرية.

عناصر حزب الله في جنوب لبنان شنت هجوما بالمسيّرات الانقضاضية على مستوطنات

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن عناصر حزب الله الموجودة في جنوب لبنان شنت هجوما بالمسيّرات الانقضاضية على مستوطنة كريات شمونة، وعند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة العاشرة، برشقة صاروخية.

وأطلق حزب الله سربا من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع، وأصابت أهدافها بدقّة، كما استهدفت عناصر حزب الله تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يارون، وأصابت أهدافها بدقّة.

وتسبب دوي صافرات الإنذار في حيفا وكريات بياليك وكريات موتسكين وكريات يام وكريات آتا وكفار حسيديم وكفار بياليك في أن يقضي المستعمرين ليلتهم في الملاجئ.

300 ألف مستوطن يقضون ليلهم في الملاجئ

وقضى 300 ألف مستوطن ليلتهم في الملاجئ في حيفا ومحيطها، بحسب وكالات أنباء وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه رصد 5 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه خليج حيفا، وإنه اعترض بعضها.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على جنوب لبنان والعاصمة بيروت منذ 23 سبتمبر بغارات جوية مكثفة قبل أن يطلق في مطلع أكتوبر الماضي عمليات برية محددة ضد أهداف لحزب الله بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، مع عمليات اغتيال لقيادات الحزب شملت زعيمه حسن نصر الله، فيما يرد حزب الله بهجمات صاروخية على قواعد ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الأراضي المحتلة.