«البث الإسرائيلية»: لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وتل أبيب ترفض ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت «البث الإسرائيلية»، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدة الخيام

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدة الخيام الموجودة في منطقة جنوب لبنان.

وأشار إلى أن هناك غارتين للاحتلال على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية في الجنوب، كما أن هناك سلسلة من الغارات في القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، لمحاولة توفير غطاء للتقدم برا به، لافتًا إلى أن أبرز عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي محاولات توسيع العملية البرية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 آلاف

وأكدت «الصحة الفلسطينية»، ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 3 آلاف و645 شهيدا، و15 ألفا و355 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.