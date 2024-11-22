تسلل إلى كفر كلا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من نهر الليطاني في لبنان 

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات على مشارف مجرى نهر الليطاني بعدما قام بالتسلل من منطقة كفر كلا في الجنوب اللبناني ونحو بلدة اللقليعة في الجنوب، مشيرًا إلى أن هذه البلدة تقع في الصف الثاني للبلدات الحدودية، ومن بلدة القليعة توجه مباشرة إلى بلدة دير ميماس التي تعد من بلدات محيط مجري نهر الليطاني، من الجهة الجنوبية.

وأضاف أن جيش الاحتلال قام بالتمركز في بلدة دير ميماس، وصف دباباته على طريق الخردلي، مشيرًا إلى أن هذا الطريق رابط ما بين النبطية وبلدات قضاء مرجعيون، وقطع هذا الطريق بدباباته، قبيل الحاجز الذى يقيمه الجيش اللبناني في طريق الخردلي.

وتابع: «يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني في هذه المنطقة، فأقام حاجزًا قبيل حاجز الجيش في الجهة الجنوبية، وقام بالاصطفاف بدباباته بهذه المنطقة التي تعد أقرب نقطة يصل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجرى نهر الليطاني».

فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها وبلدات بالجليل الغربي، بعد رصد إطلاق صواريخ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

ونجحت عناصر حزب الله المتواجدة بجنوب لبنان، في شن هجمات متتالية على قوات الاحتلال الإسرائيلي، برشقات صاروخية، استهدفت تجمعات القوات العسكرية.