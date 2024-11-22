«ارفعوا أيديكم عن لبنان».. إيلي محفوظ يستشهد بمقولة للسادات

قال إيلي محفوظ، رئيس حزب التغيير اللبناني، إن المندوب الأمريكي أو ممثل الرئيس الأمريكي الذي زار بيروت، كان يجري جولات مكوكية في الفترة الأخيرة، حاملا معه مطالب لا يمكن تنفيذها، مؤكدًا أن الجميع على علم ويقين بأنه لا يمكن تطبيق الشروط التي وضعتها إسرائيل، والتي وضعت أساسًا لتفادي الموافقة عليها من الجانب الآخر، مستشهدا بمقولة للرئيس الراحل أنور السادات، تجسد الحل الحقيقي للأزمة في لبنان.

الحرب الحقيقية بين إيران وإسرائيل

وأضاف «محفوظ»، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعركة في لبنان ليست بين حزب الله وإسرائيل، بل أن حزب الله يعمل تحت إشراف الإيرانيين، والحرب الحقيقية تدور بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن الوضع الحالي في الساحة خطير.

وأكد «أن أي ضغط يجب أن يُمارس ينبغي أن يكون موجهًا نحو إيران، فمن يقاتل هنا حتى وإن كان بعضهم لبنانيين، إلا أن المعركة والمصالح هي في الأساس إيرانية»، مشددا على أن الشعب اللبناني ليس له ذنب في أن تتعرض إسرائيل له نهارًا وليلا.

ارفعوا أيديكم عن لبنان

وتساءل رئيس حزب التغيير اللبناني: «ما ذنب الأطفال الذين يُقتلون في وضح النهار وفي كل وقت؟»، مؤكدا أن المسألة بحاجة إلى إعادة النظر، متابعا: «دعني أعود بذاكرتي إلى عقود مضت، حيث قال الرئيس الراحل أنور السادات: ارفعوا أيديكم عن لبنان».