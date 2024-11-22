جيش الاحتلال الإسرائيلي: تحطم مُسيرة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، تحطم مسيرة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي بخليج حيفا بعد رصد تسلل مسيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن صافرات الإنذار تدوي في نهاريا ورأس الناقورة ومحيطها خشية تسلل مسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وتل أبيب ترفض ذلك، كما أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فى وقت سابق، ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.