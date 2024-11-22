ريهام أيمن تحيي الذكرى الأولى لرحيل صلاح رمزي: مش قادرة أصدق وبحس أنك مسافر

أحيت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية الأولى لرحيل المنتج صلاح رمزي، شقيق زوجها الفنانة شريف رمزي.

وكتبت ريهام أيمن: «الله يرحمك يا صلاح يا أطيب وأحن وأجمل خلق الله، ربنا يغفر لك يا رب، وتكون متنعم ومبسوط في الجنة.. غيابك صعب علينا قوي، ومش قادرة أصدق لغاية دلوقتي ولا أستوعب إن عدى سنة على غيابك، وبحس أنك مسافر بس، وأننا هنشوفك تاني.. أرجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة».

تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي

كان صلاح رمزي، قد تعرض قبل عام، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة وظل في غيبوبة، لتزداد حالته سوءا قبل أن يلفظ أنفاسة الأخيرة عن عمر 38 عاما.

وأعلن شقيقه شريف رمزي، خبر الوفاة في «استوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، مدونا: «البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوله».