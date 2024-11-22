«حزب الله»: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام

قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال تحطم مسيرة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي بخليج حيفا بعد رصد تسلل مسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وتل أبيب ترفض ذلك، كما أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فى وقت سابق، ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.