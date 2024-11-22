بايدن يبحث مع ماكرون جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وعودة السكان

ذكر البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجهود لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ما يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مسؤول، أن هناك اتجاها إيجابيا وتلمس إسرائيل تقدما في مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان، إذ أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وإسرائيل ترفض ذلك.

منظومة إسرائيل الأمنية توصي بالتوصل لاتفاق مع لبنان

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

ونوه الاتحاد الأوروبي، بأن الهجمات ضد قوات يونيفيل، انتهاك خطير وغير مقبول للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف، مُدينًا بشدة إصابة 4 من أفراد بعثة يونيفيل في لبنان إثر سقوط صاروخين.