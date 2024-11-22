الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، كما استهدفت غارتين بلدتي الخيام، وكوثرية السياد في الجنوب.

وأشار حزب الله، إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس جنوبي لبنان، وهاجم بمسيرات انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام بالجنوب.

الاحتلال يسجل 134 غارة جوية بعموم لبنان على مدار اليوم

وأضافت وسائل إعلام لبنانية، أن الاحتلال سجل 134 غارة جوية وقصف إسرائيلي بعموم لبنان خلال آخر 24 ساعة، وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال استهدف بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان بغارتين جويتين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة إلى 3 آلاف و645 شهيدًا و15 ألفا و355 مصابًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.