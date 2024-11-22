بايدن يعلق على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت: قرار مشين وسنقف مع إسرائيل

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بالـ«المشين»، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات لأمنها.

ردود الفعل الأمريكية

أعرب جون كيري، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عن قلقه، بإصدار الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت: «جراء اندفاع المدعي العام، كريم خان، لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار»، وأوضح أن واشنطن تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قرار المحكمة الجنائية الدولية هي الأخرى، وذكرت في بيان: «ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.