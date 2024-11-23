دعاء الفجر لزوجي وأولادي.. أفضل ما تردده الزوجة الصالحة

دعاء الفجر لزوجي وأولادي من الأدعية التي تهم كل امرأة مسلمة وزوجة صالحة، إذ ترغب كثير من الزوجات في الدعاء لزوجها وأولادها لأنهم أغلى ما تملكه في الحياة، لذلك تتوجه كثير من السيدات للدعاء لهم بالصحة والرزق وتيسير الأمور والبركة والتوفيق، وغيرها كثير من الأدعية التي تدعو بها الزوجات.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية بعض من دعاء الفجر لزوجي وأولادي، الذي يمكن للمرأة المسلمة أن ترددها وتستعين بها.

دعاء الفجر لزوجي وأولاي

وقالت الإفتاء في فتوى لها إن وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يمكن أن يستغلها المسلم في الدعاء والابتهال والتقرب لله، لأنه وقت مبارك، وحول دعاء الفجر لزوجي وأولادي لفتت الدار أنه لا يوجد صيغة محددة يمكن الدعاء بها، ولكن تستطيع الزوجة التي ترغب في الدعاء لزوجها وأولادها بترديد بعض الأدعية منها:

- اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً، فامنحه السعادة دهراً.

- ربِّ إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حباً له.

- يا ربّ إن كان يشكو وجعاً وحزناً فكن له عوناً، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسروراً.

- اللهُمَّ إنّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّراً حلالاً طيباً، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته.

- ربّ إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالاً دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ.

- اللهُمَّ سخر جنود الأرض وملائكة السماء له ولأولادي.

-اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

- اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقرّ عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم.

- اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوّق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب.

- اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين، المتبعين لسنّة نبيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام.

دعاء الفجر لزوجي وأولادي بالتوفيق والنجاح

ويمكن للزوجة في دعاء الفجر لزوجي وأولادي أن تدعوا لهم بالتوفيق والنجاح ومن هذه الأدعية:

- اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقرّ عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم.

- اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالنجاح والتفوّق.

- اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين، المتبعين لسنّة نبيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام.

- اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم، واشرح صدرهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز.

- اللهم يسّر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم.

- اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة.

- اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، ورزقا وفيرا.

دعاء للزوج والأولاد بالرزق وتيسير الأمور

- اللهم سخر جنود الأرض وملائكه السماء لزوجي وأولادي.

- اللهم افتح لزوجي وأولادي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر.

- اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يا الله كمإ تحبٰ ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير.

- اللهم إني ادعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي وترزقه الصحة والعافية وان تجعل الرزق له ميسر حلالا طيبا وان تجعل تعبت من أجلنا في ميزان حسناته.

- ربى إني أحببته ولا أري الدنيا جمال بدونه فأدعوك أن لا تحرمني منه وتجعله بجواري سنوات لا تعد بحب وإخلاص ومودة و رحمة.

- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى أن ترزق زوجي وأولادي من حيث لا يحتسبوا، وتصب عليهم الرزق صبا ولا تجعل عيشهم كدا وتغدق عليهم من كل خير.