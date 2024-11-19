دعاء للميت بعد صلاة الفجر.. «اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين»

الدعاء للميت بعد صلاة الفجر من الأمور التي يلجأ لها قطاع كبير من المسلمين، وذلك لطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل لذويهم الذين فقدوهم، إذ أنّ الدعاء للميت سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء للميت بعد صلاة الفجر

وعن صيغ الدعاء للميت بعد صلاة الفجر، ورد على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عدد من تلك الصيغ، وهي:

اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا وحسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

اللهم اذقه الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

اللهم ارحم من ضمة التراب واشفي من أنهكة الوجع وأغث من أثقلة الهم واهدي من غرته الدنيا.

اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر قلبنا بعدهم.

اللهم أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية للميت مكتوبة

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

يا ربنا وبارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم وتنجيه بأقل ما أنجز وتعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وأنت خير من اتصف بهما ولك المثل الأعلى.

سبحانك اللهم ربنا افتح أبواب رحمتك وحسن عفوك وفضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك وقبلها رحمتك التي لا نهاية لها.

يا مغيث السائلين نسألك أن ترحم ميتنا وأموات المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.