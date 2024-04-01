أفضل دعاء لزوجي في ليلة القدر.. لتيسير الحال وجلب الرزق

دعاء لزوجي في ليلة القدر، من الأدعية المأثورة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ يعد الدعاء من أحب الأعمال إلى الله تعالى، التي يتقرب بها العبد إلى ربه، رجاء نيل رضاه والاستجابة له وتحقيق آماله، فهناك أدعية كثيرة لشتى أمور الدنيا، خاصة الدعاء بصلاح الأحوال والأمور للزوج والأبناء.

دعاء لزوجي في ليلة القدر

دعاء لزوجي في ليلة القدر، من الأدعية التي تحرص الزوجة عليها في تلك الأيام المباركة، ويكمن أن يردد الدعاء بالصيغ التالية:

ـ اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُي عنها وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيار.

ـ اللهم اجعلني وزجي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

ـ اللهمَّ اجعل أيامنا مملوءةً بالأجر مصحوبةً بالعافية مختومةً بالمغفرة، وارضَ اللهمَّ عنَّا فإنه ليس بعد الرضا إلا الجنة؛ فرضاك عنا خيرٌ من الدنيا وما فيها يا رب العالمين.

ـ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ولزوجي يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

- اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاح أعماله، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلبي، وارزقني وطاعته لي.

دعاء لزوجي في ليلة القدر بالرزق

وبخصوص دعاء لزوجي في ليلة القدر، يمكن للزوجة أن تردده بأي صيغة، فالدعاء منجاة بعد العبد وربه، يمكن أن يدعو المسلم الله- عز وجل- بما يريد، ومن بين صيغة الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء لزوجي في ليلة القدر، الأدعية التالية:

ـ اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بعينك التي لا تنام، فأنه ما حفظك أحد إلا حفظته، وما لاذ بجنابك أحد وخذلته، فلا تضيعنا وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ اجعل زوجي وأولادي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد. اللهُمَّ طهّر قلوبهم، وأحفظهم، اللهُمَّ سخّره اللهُمَّ جملهم في نظري، وجمّلني في نظرهم اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينهم، اللهُمَّ احفظهم لي يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تكرمني في زوجي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك، اللهُمَّ ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي.

- يا رب إنك تعلم أن زوجي هو قرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الدنيا، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادة.

ـ اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه.

- يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.