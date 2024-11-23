أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات.. تحديث جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية 3765 جنيهًا بنهاية التعاملات.

ويرصد التقرير التالي سعر الذهب في المحلات لمختلف الأعيرة قبل احتساب المصنعية وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب عالمياً.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في المحلات دون مصنعية، إلى 3765 جنيهًا للشراء و3755 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم دون مصنعية، فسجل 4303 جنيهات للشراء و4290 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم دون مصنعية 3944 جنيهًا للشراء و3933 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بالمحلات، وصل إلى 3227 جنيهًا للشراء و3218 جنيهًا للبيع قبل احتساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في المحلات دون مصنعية 2510 جنيهات للشراء، و2502 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية 30 ألفًا و120 جنيهًا للشراء و30 ألفًا و110 جنيهات للبيع.

سعر اوقية الذهب العالمي الآن

سجل سعر أوقية الذهب العالمي منذ بداية التداولات بالبورصات العالمية صعودًا بمقدار 37 دولارًا ليصل إلى 2709 دولارًا للشراء و2708.5 دولار للبيع.