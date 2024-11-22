سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر قبل نهاية التعاملات المسائية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية 3770 جنيها.

ويرصد التقرير آخر تغيرات سعر الذهب الآن بالمحلات والصاغة لمختلف الأعيرة، خاصة سعر الجنيه الذهب قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، مع تسليط الضوء على سعر أوقية الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن بدون مصنعية، إلى 3770 جنيها للشراء و3760 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن في المحلات

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر بدون مصنعية، 4309 جنيهات للشراء و4296 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

أما سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في المحلات قبل احتساب المصنعية، سجل 3231 جنيها للشراء و3222 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وبالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة الآن بدون مصنعية، وصل إلى 2513 جنيها للشراء و2505 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 30 ألفا و160 جنيها للشراء، و30 ألفا و150 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب العالمي

حقق سعر أوقية الذهب منذ بداية التداولات على المعدن الأصفر بالبورصات العالمية اليوم الجمعة، صعودا ملحوظا لترتفع حتى الآن نحو 37 دولارا، مسجلة 2709 دولارات للشراء و2708.5 دولار للبيع.