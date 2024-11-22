سعر الذهب اليوم في مصر.. تحديث جديد مع بداية التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر، ببداية التعاملات المسائية، ليسجل سعر الجرام عيار 21 بدون المصنعية 3743 جنيها.

ويرصد التقرير مدى التغير في سعر الذهب الآن بالمحلات لمختلف الأعيرة، مقارنة بسعر الجرام منتصف التعاملات الصباحية، وسعر الجنيه الذهب قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، وكذلك سعر أوقية الذهب العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بدون المصنعية، 3743 جنيها للشراء و3723 جنيها للبيع، ليخسر 27 جنيها، بعد أن تراجع عن مستوى 3770 جنيها للشراء منتصف الظهيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ببداية التعاملات المسائية، ليسجل 4278 جنيها للشراء و4255 جنيها للبيع الآن في الصاغة، بانخفاض عن آخر تحديث لاسعار الذهب بحوالي 31 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

تراجع أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات، ليصل إلى 3208 جنيهات للشراء و3191 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

وكان الجرام عيار 18 سجل في آخر تحديث منذ ساعات 3231 جنيها للشراء، ليخسر حوالي 23 جنيها خلال ساعات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في المحلات بدون مصنعية 2495 جنيها للشراء و2481 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ومع بداية التعاملات المسائية، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أو ضريبة دمغة 29 ألفا و944 جنيها للشراء و29 ألفا و924 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب العالمي

يتداول سعر أوقية الذهب العالمي اليوم الجمعة في بداية التداولات بالبورصات العالمية للمعدن الأصفر، عند مستوى 2686 دولارا للشراء و2685.5 دولار للبيع.

وبحسب شاشات التداول بالبورصات العالمية للذهب، ارتفع سعر أوقية الذهب منذ بدء التداولات، حتى هذه اللحظة بمقدار 14 دولارا.