زوجة محمد رحيم تعبر عن حزنها لوفاته.. ماذا فعلت؟

حرصت مدربة الأسود أنوسة كوتة على التعبير عن حزنها الشديد، بعد وفاة زوجها الملحن والمطرب محمد رحيم بشكل مفاجئ، خلال الساعات القليلة الماضية.

زوجة محمد رحيم تُغير صورتها على فيسبوك

وغيرت «كوتة» صورة حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، لصورة زوجها الراحل محمد رحيم، وهو في المسجد النبوي.

فنانون ينعون محمد رحيم

كما نعى عدد كبير من الفنانين محمد رحيم، أبرزهم حميد الشاعري، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. سبحان من له الدوام. الفنان محمد رحيم في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان محمد رحيم قد احتفل منذ أيام قليلة بتصدر أغنية «وغلاتك» لعمرو دياب تريند منصات الموسيقى المختلفة، حيث كتب عبر «X»: «سبحان الله، وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم».