آخر أمنية لمحمد رحيم قبل وفاته بأيام.. نانسي عجرم تعرفها

كشف الملحن الراحل محمد رحيم عن آخر أمنية له قبل وفاته بأيام قليلة، عندما نشر فيديو للفنانة نانسي عجرم وهي تؤدي أغنيتها «في حاجات»، ويتفاعل معها الجمهور.

تعليق الراحل محمد رحيل على أغنية أصالة

وكانت أغنية نانسي عجرم «في حاجات» من ألحان محمد رحيم، ولذلك نشر الفيديو وعلق عليه قائلاً: «ما شاء الله، wooow، إيه الجمال ده يا نانسي عجرم؟»، لترد عليه المطربة بوضع «إيموجي» قلوب.

أمنية الراحل محمد رحيم

ثم رد محمد رحيم عبر حسابه على موقع «X» قائلاً: «يخزي العين وعقبال اللي بالي بالك إن شاء الله»، في إشارة إلى أمنيته بالتعاون معها في أعمال جديدة.

وفاة محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله منذ ساعات قليلة.

يذكر أن محمد رحيم يمتلك تاريخ كبير من النجاحات في الأغاني المصرية والعربية، إذ تعاون مع عدد كبير من المطربين، أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.