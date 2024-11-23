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انفجارات مدوية تهز بيروت.. غارة إسرائيلية تسوي مبنى بالأرض (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:49 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
مبني بيروت أثر الغارة الجوية

مبني بيروت أثر الغارة الجوية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن انفجارات عنيفة وقعت في بيروت فجر اليوم السبت، بسبب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البسطة.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق 4 صواريخ علي مبني سكني

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية فجر اليوم السبت، استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة البسطة الفوقا في بيروت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وشملت العملية إطلاق أربعة صواريخ.

وتسبب الهجوم في عملية نزوح كبيرة من موقع الغارة الإسرائيلية في بيروت، حيث توافدت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

المبني سوى بالأرض

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن المبنى المستهدف مكون من ثمانية طوابق، كما أنه سوّي بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية، مشيرةً إلى دمار واسع النطاق في المباني المجاورة وبدء عمليات انتشال الضحايا ورفع الأنقاض.

واستهدف جيش الاحتلال، يوم الجمعة، عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إصدار تحذيرات بإخلائها.

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بقلم أحمد عادل موسى