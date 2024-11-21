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استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب بيروت.. وحزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

كتب:

منتصر سليمان
05:24 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
بيروت _ صورة أرشيفية

بيروت _ صورة أرشيفية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ موجة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

كما أكد المراسل وقوع غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.

بدوره، قال حزب الله اللبناني، إنه قصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاضطراب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد الأراضي المحتلة. 

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