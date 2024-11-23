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شهيد ومصابان في استهداف مسيرة إسرائيلية صيادين بجنوب لبنان

كتب:

حسن سمير ومريم عبدالوهاب
08:59 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
الأوضاع في لبنان

الأوضاع في لبنان

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء شهيد ومصابين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الصيادين عند شاطئ مدينة صور، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

فيما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بفقدان عدد كبير من الأشخاص جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شارع فتح الله بمنطقة البسطة في بيروت بلبنان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت، فضلا عن أن هناك غارة إسرائيلية تستهدف بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي البلاد.

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بقلم حسن سمير ومريم عبدالوهاب