أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. تبدأ من جنيهين للكيلو

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية التعاملات اليوم السبت 23-11-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ تراوح سعر كيلو الملوخية بين 10 و12 جنيها، والخيار بلدي بين 7 و11 جنيها، والقلقاس بين 12 و15 جنيها، والبطاطا بين 3 و8 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ما يلي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس بين 10 و18 جنيها.

- يتراوح سعر البصل الأحمر بين 10 و13 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة بين 7 و13 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 10 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها.

- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و15 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا بين 3 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 55 و85 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:

- سعر التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.

- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.

- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.

- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.

- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.

- البرقوق بين 31 و40 جنيها.

- العنب بين 10 و12 جنيها.