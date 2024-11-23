أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. تبدأ من جنيهين للكيلو
كتب:
سلامة عامر
09:07 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
أسعار الخضروات والفاكهة - أرشيفية
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية التعاملات اليوم السبت 23-11-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ تراوح سعر كيلو الملوخية بين 10 و12 جنيها، والخيار بلدي بين 7 و11 جنيها، والقلقاس بين 12 و15 جنيها، والبطاطا بين 3 و8 جنيهات.
أسعار الخضراوات اليوم
وسجلت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ما يلي:
- يتراوح سعر الطماطم بين 7 و9 جنيهات.
- يتراوح سعر البطاطس بين 10 و18 جنيها.
- يتراوح سعر البصل الأحمر بين 10 و13 جنيها.
- يتراوح سعر الكوسة بين 7 و13 جنيها.
- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات.
- يتراوح سعر الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.
- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 و7 جنيهات.
- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.
- يتراوح سعر الملوخية بين 10 و12 جنيها.
- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها.
- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و15 جنيها.
- يتراوح سعر البطاطا بين 3 و8 جنيهات.
- يتراوح سعر الثوم بين 55 و85 جنيها.
- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.
- يتراوح سعر البنجر بين 3 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:
- سعر التين البرشومي بين 13 و25 جنيهًا.
- سعر كيلو الجوافة بين 10 و20 جنيهًا.
- الموز البلدي بين 15 و20 جنيها.
- البرتقال السكري بين 13 و17 جنيها.
- الرمان بين 12 و28 جنيهًا.
- الجوافة بين 6 و14 جنيهًا.
- البرقوق بين 31 و40 جنيها.
- العنب بين 10 و12 جنيها.