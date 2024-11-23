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سعر اليورو اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

أشرف توفيق
09:25 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
اليورو

اليورو

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية سعر اليورو اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري، وذلك في آخر تحديث، حيث سجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري 52.21 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 51.28 جنيه للشراء، مقابل 52.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أما سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر فسجل 51.17 جنيه للشراء، مقابل 52.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعراليورو في بنك قناة السويس اليوم السبت 52.17 جنيه للشراء، مقابل 52.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو اليوم السبت 52.48 جنيه للبيع، مقابل 52.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 52.15 جنيه للبيع، مقابل 52.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

في حين سجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرة 52.53 جنيه للبيع، مقابل 52.23 جنيه للشراء.

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بقلم أشرف توفيق