أسعار العملات اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك العاملة في السوق المصرفية، أسعار العملات اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، 52.17 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات اليوم السبت 23-11-2024، في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، وفقًا لآخر التحديثات عبر موقعيهما الإلكترونيين، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 52.17 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 51.28 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.18 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 13.18 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع في بنك مصر.