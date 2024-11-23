«الصحة» تنبه على هذه الفئات بعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية

أكدت وزارة الصحة والسكان، في خطاب بشأن المضادات الحيوية، جرى تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، أن المضادات الحيوية لا تناسب جميع الحالات المرضية ولا بد من إبلاغ الطبيب حال تناولها، لافتة الى أن الحوامل ومن يعانون من أي مشكلات صحية أو أصحاب الأمراض المزمنة، لا يجب أن يحصلوا على المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب.

تحذير للحوامل من تناول المضادات الحيوية

وتابعت أن الطبيب يصف المضادات الحيوية للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وفق حالة كل مريض والجرعات المناسبة أيضا التي تضمن سلامة الحالات، محذرة من تناول هذه الفئات مضادات حيوية موصوفة لشخص آخر.

خطورة المضادات الحيوية غير الآمنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك أنواعا من المضادات الحيوية يمكن أن تأخذها السيدات الحوامل بشكل آمن بعد استشارة طبيبها، لأن هناك أنواع قد تسبب أضرارًا للأم والجنين، مشيرة الى أن المضادات الحيوية غير الآمنة لها أضرار على نمو الجنين وقد تؤدي إلى الولادة المبكرة.

كما أكدت أنه حال الحصول على المضادات الحيوية، لا بد من تناول الجرعة الكاملة التي وصفها الطبيب دون زيادة أو نقصان.