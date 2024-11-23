أسعار السمك اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار السمك اليوم السبت 23-11-2024 في مصر بمختلف الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل سعر سمك البلطي الوسط نحو 82 جنيها للكيلو.

أسعار السمك اليوم

وواصلت أسعار السمك اليوم السبت 23-11-2024، تراجعها بالنسبة للمستهلك في مصر بالأسواق المحلية، لعدد من الأنواع، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاء سعر الأسماك كالتالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

- سجل متوسط سعر سمك البلطي الأسواني في مصر اليوم للمستهلك نحو 86 جنيها للكيلو، وفقًا لآخر التحديثات.

- سجل أسعار السمك البلطي الممتاز في مصر اليوم للمستهلك نحو 95 جنيها للكيلو.

- سمك البلطي الصغير في مصر اليوم للمستهلك نحو 66 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر سمك البلطي الوسط في مصر اليوم للمستهلك نحو 82 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- سجل متوسط سعر البوري الممتاز في مصر اليوم للمستهلك نحو 169 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر سمك المرجان ممتاز في مصر اليوم للمستهلك نحو 144 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر الجمبري وسط في مصر اليوم للمستهلك نحو 299 جنيها للكيلو.

أسعار القراميط والدنيس اليوم

- سجل متوسط سعر سمك الدنيس في مصر اليوم للمستهلك نحو 183 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر البوري وسط في مصر اليوم للمستهلك نحو 142 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر القراميط في مصر اليوم للمستهلك نحو 58 جنيها للكيلو.

- سجل متوسط سعر سمك البياض الوسط في مصر اليوم للمستهلك نحو 101 جنيه للكيلو.