أسعار السمك اليوم للمستهلك في الأسواق.. كل الأصناف

سجلت أسعار السمك اليوم للمستهلك تراجعا ملحوظا بالسوق المحلي لأغلب الأصناف، ليبلغ متوسط سعر كيلو السمك 117 جنيها بانخفاض 5 جنيهات، وانخفض سعر كيلو الجمبري الوسط بأكثر من 15%، وسمك المرجان تراجع 19% والقرش 25% وسمك المكرونة انخفض 23%، أما سعر الماكريل المجمد فخسر 20% من سعره، وكان التراجع الأكبر من نصيب الأسماك المجمدة لينخفض سعر السردين المجمد نحو 32%، وفقا للبوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم للمستهلك.. نسب التراجع

وتابعت بوابة الأسعار في رصدها لـ أسعار السمك اليوم للمستهلك، توضيح انخفاض سعر البلطي الأسواني للكيلو بنسبة 6%، وسعر الفيليه البلطي انخفض 14% للكيلو، أما قشر البياض فتراجع 10%.

أسعار السمك اليوم البلطي

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم للمستهلك، وأبرزها سعر كيلو البلطي؛

- سعر كيلو البلطي الأسواني سجل 149 جنيها، بتراجع 14 إلى 15%.

- سعر كيلو البلطي الممتاز وصل لـ 95 جنيها.

- سعر البلطي الصغير وصل لـ 66 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم والكابوريا في السوق المحلي

سعر الجمبري الممتاز اليوم وصل لـ 299 جنيها للكيلو ليتراجع 50 جنيها دفعة واحدة.

أما الجمبري الجامبو اليوم وصل سعر الكيلو إلى 496 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم بـ 181 جنيها بانخفاض 11%.

سعر كيلو الجمبري الوسط اليوم 231 جنيها، بانخفاض 16% لـ سعر الجمبري الوسط اليوم.

سعر كيلو الكابوريا وصل لـ 110 جنيهات بانخفاض 12 لـ13%.

أسعار السمك اليوم للمستهلك باقي الأصناف

سعر البربوني الممتاز اليوم وصل لـ 165 جنيها للكيلو، بانخفاض 12%.

سعر كيلو المرجان اليوم في المتوسط يتراوح بين 144 جنيها، بانخفاض 5%.

سعر كيلو موسى اليوم وصل لـ 222 جنيها بانخفاض 4%.

سعر كيلو السمك المجمد اليوم

سعر كيلو السردين المجمد اليوم بـ 74 جنيها، وسعر كيلو الماكريل المجمد وصل لـ 98 جنيها، وفقا للمنشور عن سعر كيلو سمك الماكريل اليوم على بوابة الأسعار الرسمية والتي ترصد متوسط سعر السلع بالسوق المحلي.

سعر السمك المكرونة اليوم

سعر السمك المكرونة وصل إلى 90 جنيها للكيلو للسويسي، و75 جنيها للكيلو الخليجي، ليتراجع الاول 26 جنيها والثاني 37 جنيها.