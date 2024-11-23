خبير عسكري: إسرائيل حققت جزءا كبيرا من مخططها في لبنان

قال العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت كثيفة للغاية على الجبهة الجنوبية، وطالت معظم الضاحية الجنوبية والأحياء، موضحا أنه تم استهداف أحد قيادات حزب الله في وسط العاصمة بيروت.

غارات إسرائيلية كثيفة على بيروت

وأوضح «المشموشي» خلال لقاءه عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن جميع أهالي العاصمة بيروت ظلوا لساعات طويلة في حالة ذعر كبيرة من شدة الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مسلسل استهدافات قيادات حزب الله يسير على قدم وساق، وكل ما سمحت لهم الفرصة للتخلص من أحد قيادات حزب الله لن يتأخروا حتى وإن طالت الاستهدافات المدنيين.

استهداف مبانٍ مأهولة بالسكان

وأوضح أن المباني التي تم استهدافها داخل العاصمة بيروت مأهولة بالسكان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتفت إلى أعداد المدنيين الذين قد يسقطون دون سابق إنذار، لافتا إلى أن ما حدث في الجبة الجنوبية هو اختراق وسيطرة على أحد القرى الكبرى، وإسرائيل حققت جزءًا كبيرًا من مخططها في لبنان وتسعى للضغط لقبول شروط التسوية.