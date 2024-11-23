إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. انفجارات تهز حيفا (فيديو)

أفادت تقارير بوقوع انفجارات في مدينة حيفا شمال الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

انفجارات تهز شمال إسرائيل

هزّ إطلاق صواريخ من لبنان مدينة حيفا والكريوت، حيث دوّت صافرات الإنذار، فيما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه بعد دوي صفارات الإنذار في حيفا، رصدت وسائل الإعلام عمليات اعتراض للصواريخ في أجواء المدينة والمناطق المحيطة؟، كما عُثر على شظايا اعتراضية في أماكن مختلفة في منطقة الكريوت، بينما تضررت عدة مركبات.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بيانًا، يُفصّل فيه العمليات التي نفذها ضد القوات الإسرائيلية يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومساندة المقاومة، وحماية لبنان وشعبه.

حزب الله يستهدف إسرائيل بـ80 صاروخ

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تعرض لقصف صاروخي من حزب الله يوم الجمعة، استهدف شمال البلاد، حيث بلغ عدد الصواريخ حوالي 80 صاروخًا.

وأعلن حزب الله أنه شن 36 هجومًا على أهداف إسرائيلية يوم الجمعة، شملت 3 قواعد و23 تجمعًا لجنود إسرائيليين وموقعين عسكريين، بالإضافة إلى مدينة صفد ومستوطنتين، فضلًا عن التصدي لطائرة حربية.