إسعاد يونس تنعي وفاة والدة مي عز الدين: ربنا يسعد روحها في الجنة

حرصت الفنانة إسعاد يونس على نعي رحيل والدة الفنانة مي عز الدين، وذلك من خلال منشور شاركته مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إسعاد يونس تنعي رحيل والدة مي عز الدين

وشاركت الفنانة إسعاد يونس صورة للفنانة مي عز الدين ووالدتها عبر صفحتها وكتبت عليها، قائلة «خالص التعازي للصديقة الفنانة مي عزالدين في رحيل الوالدة الغالية، ربنا يسعد روحها في الجنة، ويصبرك على الفراق يا مي».

يذكر أن والدة الفنانة مى عز الدين رحلت عن عالمنا يوم أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من قصور في الكُلى، وخضعت لجلسات غسيل كُلوي.