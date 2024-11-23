نجوم الفن يواسون مي عز الدين في وفاة والدتها: «شدّي حيلك»

تحولت صفحات نجوم الفن خلال الساعات القليلة الماضية إلى دفتر عزاء بعد إعلان وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، إثر معاناة طويلة مع المرض.

منة فضالي تنعى والدة مي عز الدين

نعتها الفنانة منة فضالي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حبيبتي، ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته، ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين، ربنا يرحمك يا طنط مها، كنتِ إنسانة جميلة وطيبة. أرجو قراءة الفاتحة».

أما الفنانة هنادي مهنا، فكتبت عبر خاصية «الستوري» على موقع «إنستجرام»: «ربنا يرحمها، ادعوا لها، وربنا يصبّر قلبكِ يا مي».

كما نعتها الفنانة نهال عنبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبكِ، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ودعواتكم لمي بالصبر والسلوان».

أمّا السيناريست أماني التونسي نعتها عبر «إنستجرام»: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنًا إليه راجعون، شدي حيلك أنا عارفة إنه وجع ما بعده وجع».

وفاة والدة مي عزالدين

ورحلت عن عالمنا والده مي عزالدين بعد صراع مع المرض حيث عانت منذ سنوات من مرض الكلي، وكانت تخصع مؤخرًا لجلسات غسيل كلوي بصفة دوريه