تامر حسني ينعى والدة مي عز الدين بكلمات مؤثرة

نعى الفنان تامر حسني، عبر خاصية «ستوري» على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والدة الفنانة مي عز الدين، التي رحلت منذ ساعات بعد صراع مع المرض، بكلمات مؤثرة.

تامر حسني ينعي والدة مي عز الدين ب

وكتب تامر حسني: «مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي، والدة مي عز الدين، ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده، راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها. نسألكم الدعاء لها بالرحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

تامر حسني يطلب الدعاء لوالدة مي عزالدين

وكان تامر حسني قد طلب من جمهوره، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، الدعاء لوالدة صديقته مي عز الدين، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، حيث قال: «نسألكم الدعاء لوالدة مي عز الدين، فهي في أشد الحاجة لدعائنا».

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة مي عز الدين، عبر خاصية «ستوري» على حسابها في «إنستجرام»، تعرض والدتها لأزمة صحية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي».