تدمير مبنى سكني في غارة إسرائيلية على منطقة البسطة بوسط بيروت

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته اقتحام بلدة الخيام جنوبي البلاد، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم، على وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن تدمير مبنى سكني مؤلف من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة.

وأُطلقت 4 صواريخ على الأقل في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على «حزب الله» اللبناني، وسُمع دوي انفجارات جراء غارات إسرائيلية على منطقة البسطة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بفقدان عدد كبير من الأشخاص جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شارع فتح الله بمنطقة البسطة، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.