شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في سوق العبور حالة من الاستقرار، وتراوحت أسعار كيلو البرتقال البلدي ما بين 6 جنيهات للكيلو إلي 10 جنيهات في سوق العبور اليوم.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور، وفقًا لبوابة سوق العبور لتجارة الجملة والتجزئة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر العنب البناتي الأحمر: من 15 لـ40 جنيهًا للكيلو.

سعر الجوافة: من 15 لـ20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكانتلوب: من 10 لـ20 جنيهًا للكيلو.

سعر الافوكاتو: من 70 لـ150 جنيهًا للكيلو.

سعر الرمان: من 15 لـ21 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة المختلفة

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي: من 50 لـ100جنيه للكيلو.

سعر المانجو ما بين 25إلي 35 جنيها للكيلو .

سعر برتقال السكري : من 10 لـ15 جنيهًا للكيلو .

سعر ليمون حلو : من 6 لـ12 جنيهًا للكيلو.

سعر تفاح جولدن: من 40 لـ80 جنيهًا للكيلو.

سعرخوخ مستورد: من 50 لـ70 جنيهًا للكيلو.

سعر عنب كرمسن: من 16 لـ25 جنيهًا للكيلو.

سعر الكيوي: من 70 لـ150 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو السكري: من 25 لـ35 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح رملي: من 9 لـ15 جنيهًا للكيلو.

سعر تفاح سوري لبناني: من 40 لـ80 جنيهًا للكيلو.