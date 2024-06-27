تعرف على سعر المانجو اليوم في المحافظات.. «الزبدية» تسجل 15 جنيها

يختلف سعر المانجو اليوم في الأسواق والمزارع بمختلف المحافظات، إذ تعج الأسواق بالعديد من أنواع الفاكهة الصيفي التي يعشقها الكبير والصغير، إذ يبلغ عدد أصناف المتواجدة في الأسواق الآن نحو 15 نوعًا بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات، منها ما هو مميز للعصائر وآخر مناسب للأكل بصورة أكبر، وذلك بالتزامن مع بدء موسم المانجو، بينما من المتوقع انخفاضها كلما بدأ موسم الحصاد في المحافظات.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن سعر المانجو اليوم في مصر بمختلف المحافظات، متضمنةً سعر المانجو الصديقة اليوم، وكذلك العويس، والسكري، والفص، ونحو 15 نوعًا من المانجو في مختلف الأسواق.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

ويختلف سعر المانجو اليوم في سوق العبور، حسب النوع والكمية المطلوبة، إذ يبدأ من 17 جنيها ويصل حتى 70 جنيها.

سعر كيلو المانجو اليوم في المحافظات

وأوضح شعبان عزوز صاحب أحد مزارع المانجو بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ أسعار المانجو تختلف حسب النوع والكمية والأهم من ذلك الجودة، مشيرًا إلى أنّ موسم المانجو الحقيقي لم يبدأ بعد، وستنخفض أسعار المانجو كثيرًا كلما انتعش موسم حصاد المانجو.

وأوضح إنّ أسعار المانجو اليوم الخميس 27 يونيو الجاري يأتي كما يلي:

- سعر المانجو الهندي اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 17 وحتى 37 جنيها.

- سعر المانجو الزبدية اليوم.. يسجل سعر الكيلو بين 15 وحتى 23 جنيها.

- سعر المانجو التيمور اليوم.. يبدأ سعر الكيلو من 17 وحتى 37 جنيها.

- سعر المانجو البلدي اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 15 وحتى 23 جنيها.

- سعر المانجو الفونس اليوم.. يسجل سعر الكيلو بين 15 وحتى 40 جنيها.

- سعر المانجو الفص اليوم.. يأتي سعر الكيلو بين 40 وحتى 70 جنيها.

- سعر المانجو الدبشة اليوم.. يبدأ سعر الكيلو من 15 وحتى 27 جنيها.

- سعر المانجو الصديقة اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 17 وحتى 23 جنيها.

- سعر المانجو الجولك اليوم.. يسجل سعر الكيلو بين 17 وحتى 23 جنيها.

- سعر المانجو السكري اليوم.. يأتي سعر الكيلو بين 17 وحتى 25 جنيها.

- سعر المانجو السنارة اليوم.. يبدأ سعر الكيلو من 15 وحتى 27 جنيها.

- سعر المانجو التومي اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 15 وحتى 20 جنيها.

- سعر المانجو الفجر اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 15 وحتى 20 جنيها.

- سعر المانجو العويس اليوم.. يتراوح سعر الكيلو بين 20 وحتى 40 جنيها.

كام كيلو مانجو في الكرتونة؟

وأشار إلى أنّ وزن المانجو في الكرتونة الواحدة يبلغ 10 كيلو جرامات، وبعض الكراتين التي يتم تصديرها تحتوي 5 كيلو فقط.