ضبط 8 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات وتأشيرات سفر وأختام وأكلاشيهات ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية وكروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات وكشوف بأسماء العملاء واستمارات خاصة بطلبات السفر وعقود اتفاقات مع العملاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.