خلافات مالية تتحول إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء و«أمن القاهرة» تضبط 6 أشخاص

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول «3 أشخاص بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة»، طرف ثان، «3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة ، 2 سلاح أبيض» بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثاني تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض، دون إصابات أو استخدام الأسلحة المضبوطة حوزتهم،

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.