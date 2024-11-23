«طب الإسكندرية» تعلن زيادة مدة امتحان الطوارئ والسموم استجابة للطلاب

استجابت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، لطلاب الفرقة الخاصة للعام الجامعي 2023/2024، بشأن توقيت امتحان موديول الطوارئ والسموم الإكلينيكية المقرر عقده غدا.

وأعلنت إدارة كلية الطب جامعة الإسكندرية في بيان رسمي اليوم، زيادة مدة الامتحان من 115 دقيقة إلى 120 دقيقة.

قرار زيادة توقيت الامتحان في طب الإسكندرية

جاء القرار بناءً على خطاب موجه من قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الذي ترأسه الدكتورة منال حسن عبد العزيز، إلى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، مؤكدا أن التعديل تم وفقًا لقواعد القياس والتقويم، لضمان توفير الوقت الكافي للطلاب للإجابة على الأسئلة.

إجراءات تنفيذ قرار طب الإسكندرية

وتم تعديل توقيت الامتحان في الجدول الرسمي من 115 دقيقة إلى 120 دقيقة، كما طُلب من إدارة شؤون الطلاب إبلاغ جميع الطلبة بالتعديل لضمان علمهم بالوقت الجديد.

سبب تعديل مدة الامتحان

يأتي هذا التعديل استجابةً لطلبات الطلاب الذين أعربوا عن حاجتهم لوقت إضافي أثناء الامتحان، نظرًا لطبيعة الأسئلة التي تتطلب تفكيرًا معمقًا وتحليلًا دقيقًا في مجالي الطوارئ الطبية والسموم الإكلينيكية.

أهمية موديول الطوارئ والسموم الإكلينيكية

يمثل هذا الموديول جزءًا مهمًا من دراسة طلاب كلية الطب، حيث يتناول:

الطب الشرعي: القوانين والتقنيات المستخدمة في تحديد أسباب الوفاة والجروح.

السموم الإكلينيكية: كيفية التعامل مع حالات التسمم وعلاجها بطرق علمية دقيقة.