«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل لفرق التمريض بكليات طب الإسكندرية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بوحدات المرأة الآمنة على «الدليل الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استهدفت 20 من فرق التمريض بوحدات المرأة الآمنة في عدد من كليات الطب بالمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على مدار يومين.

دور فريق التمريض في ردع المفاهيم المغلوطة

وعرضت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي بالوحدة، الإحصائيات العالمية والوطنية لجريمة ختان الإناث والأسباب وراء استمرار هذه الجريمة، موضحة آليات الإبلاغ، مؤكدة على الدور المهم لفرق التمريض في الرد على المعلومات والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بتلك الجريمة.

وشرحت الدكتورة رحاب عبد الرحمن، أستاذ مساعد ومدير مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس المضاعفات الصحية لتلك الجريمة على المرأة، كما أوضحت الإجراءات المتخذة لعلاج المضاعفات الجسدية القصيرة والطويلة المدى الناتجة عنها.

أهمية فريق التمريض

وأشارت الدكتورة منى حمدي، منسقة الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى أهمية تحقيق فرق التمريض للغرض من المشورة المقدمة في المجتمع، كما استعرضت أساليب التواصل الصحيحة اللفظية والجسدية مع متلقى المشورة، وكيفية إدارة الحوار معهم.