أستاذ بـ«طب الإسكندرية»: العلاج بالتبريد لا يقتصر على الأورام فقط

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إنّ العلاج بالتبريد ليس مقتصرًا فقط لعلاج أورام الرئتين، ويستخدم في العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية والكلى والكبد والإصابات المناعية، وأصبح هناك أجهزة للتبريد تقلل الدهون.

علاج أمراض الصدر

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الجمعية الدولية العالمية للتبريد لا تشمل أمراض الصدر فقط، ولكن كل المهتمين من الأطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات».

نوعان من الأورام

وتابع: «هناك نوعان من الأورام، حميدة مثل الأكياس الدهنية بالإضافة إلى الأورام الخبيثة، ونسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد، حيث نجمد الورم ونزيله تمامًا، لكن بالنسبة إلى الأورام الخبيثة، فإننا نجري جراحة للمريض إذا تم اكتشفنا الورم في البداية، مثل إزالة فص من الرئة أو إزالة الرئة كاملة».

وتابع: «أما إذا كان المريض في مرحلة متقدمة من المرض ولا يمكن إجراء الجراحة له، فإن العلاج بالتبريد يكون ناجعا، حيث نجمد الورم الخبيث ونقلل انتشاره، وإذا حدث سد في الشعب الهوائية أو انكماش في جزء أو كل الرئة فإنه يتم فتح المسارات الهوائية ويتنفس المريض جيدا ويقل البصق الدموي والالتهابات الرئوية، ولدينا الكثير من الحالات التي تحسنت كثيرا».