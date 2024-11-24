«الصحة» توضح مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.. لا تهمل هذه الأعراض

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية، موجهة رسالة للمواطنين بضرورة الحصول عليه خلال الفترة الحالية بالتزامن مع التغيرات الجوية التي يشهدها الطقس، للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا، لافتة الى أن اللقاح يستغرق نحو أسبوعين لتكوين مناعة ضد الفيروس، وأنه لا يمكن الاستفادة منه إذا جرى أخذه بعد بدء موسم الإنفلونزا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح، تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وألما في موضع التطعيم، لافتة إلى زوال هذه الأعراض من تلقاء نفسها.

مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وأضافت أن المضاعفات الصحية حال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تتضمن الإصابة بالتهاب الرئة والتهابات الجيوب الأنفية وحالات عدوى الأذن والتهاب القصبات، لافتة إلى أن اللقاح يعطي مناعة كبيرة.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وحددت وزارة الصحة، أعراض الإنفلونزا الموسمية على النحو التالي:-

- السعال الجاف والمستمر.

- ضيق النفس.

- الشعور بالتعب والضعف.

- احتقان الأنف أو انسداده.

- التهاب الحلق.

- الشعور بألم في العين.