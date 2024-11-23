«الشباب والرياضة» تعلن توافر وظائف جديدة بمرتبات 8 آلاف جنيه ويومين إجازة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومبادرتي «توظيف مصر» و«بداية» توفير فرص العمل، للشباب بكل المجالات بالقطاع الخاص وذلك لتفعيل دور الوزارة المجتمعي للمساهمة في خفض معدلات البطالة.

فرص عمل ووظائف جديدة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فرص عمل ووظائف جديدة بإحدى شركات الاتصالات.

ضوابط التقديم وشروط الوظائف

«الوطن» تستعرض تفاصيل وضوابط التقديم وشروط الوظائف المعلن عنها في النقاط التالية:

الشركة طالبة التوظيف: أكسيد

العنوان:

- مبنى أكسيد بالقرية الذكية

- مبنى أكسيد بالمعادي

- موعد التقديم:

يوم السبت 30 نوفمبر 2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء الوظائف المطلوبة:

- خدمة عملاء عربي

- خدمة عملاء إنجليزي

- خدمة عملاء Email & Chat

مكان العمل:

-القرية الذكية – أكتوبر

-القرية التكنولوجية بالمعادي

متطلبات الوظيفة

- خريجين مؤهل عال

• ذكور وإناث

• الحد الأقصى للسن 35 سنة

المميزات و الحقوق

• الراتب يصل إلى 8 آلاف جنيه

• نسبة من ارباح الشركة

عدد ساعات العمل

8 ساعات

الإجازات الأسبوعية

يومين في الأسبوع

تأمين اجتماعي

تأمين طبي خاص

فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر

العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار

الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية.