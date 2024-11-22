فرص عمل بإحدى شركات التصدير بمرتبات مجزية برعاية وزارة الشباب

وظائف المبيعات من أبرز الوظائف التي يحرص الشباب على البحث عنها للالتحاق بها، حتى يتمكنوا من الحصول على مصدر دخل شهري ثابت يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية للعمل في مجال المبيعات بإحدى الشركات المتخصصة في تصدير إكسسوارات الهواتف، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في إحدى شركات تصدير أكسسوارات الهواتف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم لها.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- توفر الشركة للعاملين فرص تطوير وتدريب على مهارات التسويق الميداني.

- توفر الشركة للعاملين بيئة عمل داعمة ومتميزة.

- توفر الشركة للموظفين تأمينا اجتماعيا وطبيا.

شروط الوظائف

- أن يكون المتقدم لـ وظائف المبيعات لديه الخبرة السابقة في المبيعات أو تطوير الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- أن يكون لديه القدرة على تلبية وتجاوز حصص المبيعات.

- أن يكون لديه قدرة اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- أن يكون لديهم دوافع ذاتية مع القدرة على العمل بشكل مستقل وتحت الحد الأدنى من الإشراف.

- أن يكون لديه مهارات تنظيمية وإدارة الوقت جيدة.

- القدرة على القيام بمهام متعددة وتحديد الأولويات بشكل فعال.

- أن يكون لديه مهارات قوية في حل المشكلات والتفاوض.

- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

كيفية التقديم لوظائف إحدى شركات التصدير

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف المبيعات في إحدى شركات التصدير الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على موقع «فيسبوك»، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف المطلوبة، وملء كافة البيانات الخاصة بها.